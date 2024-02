Jeux de piste musical dans Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, dimanche 5 mai 2024.

Jeux de piste musical dans Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

En partenariat avec l’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne, l’association Superflux et le Bazar’ Café, l’association Musique à Bazouges vous propose un dimanche seul ou en famille à la découverte de notre Petite Cité de Caractère en y associant la musique.

Seul ou par équipe de deux à six joueurs, vous aurez à résoudre des énigmes portant sur la musique et sur le patrimoine local.

Classement par trois niveaux néophytes, amateurs et confirmés.

Un premier prix sera attribué à chaque catégorie.

Des départs se feront régulièrement à partir de 14h30. Dernier départ à 16h.

Durée de jeu 1h00 environ.

Le Bazar’ Café assurera la vente des boissons et des crêpes.

A l’issue de ce temps récréatif, la chorale Musique A Bazouges offrira un concert vers 17h15 au Jardin de la Motte .

Venez nombreux tester vos connaissances et surtout passer un moment convivial ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 14:30:00

fin : 2024-05-05

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne musiqueabazouges@orange.fr

