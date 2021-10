Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Jeux de piste – Halloween Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Jeux de piste – Halloween Saint-Brieuc, 27 octobre 2021, Saint-Brieuc. Jeux de piste – Halloween 2021-10-27 – 2021-11-14 Mairie d’Hillion 2 rue de la Tour du Fa

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Petits et grands, nous avons besoin de vous ! De nombreux monstres sont en cavale sur la commune. Téléchargez les énigmes sur le site de la mairie d’Hillion ou récupérez votre version papier à l’accueil de la mairie puis partez à leur recherche. Bonne chance à tous, il faudra être vaillant… accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/ Petits et grands, nous avons besoin de vous ! De nombreux monstres sont en cavale sur la commune. Téléchargez les énigmes sur le site de la mairie d’Hillion ou récupérez votre version papier à l’accueil de la mairie puis partez à leur recherche. Bonne chance à tous, il faudra être vaillant… dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Mairie d'Hillion 2 rue de la Tour du Fa Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51338#-2.66767