du samedi 9 avril au dimanche 24 avril à Domaine du Ciran

Les parcours de visite font peau neuve au Domaine du Ciran pour le plus grand plaisir de nos aventuriers en herbe ! Redécouvrez le parcours de Robin doté de nouveaux aménagements à la découverte de la forêt et des 5 sens. Vous serez guidé sur un parcours d’environ 1km par une petite fiche de jeu imagée adaptée à l’utilisation des plus jeunes (+ 3 ans). Pour les plus grands (+ 7 ans), venez jouer aux espions en tentant votre chance pour décoder la phrase mystère cachée en forêt sur notre parcours d’orientation. Trouvez les 15 balises dissimulées dans une zone environnante du château ! Pour les initiés plus aguerris notre carte de course d’orientation est désormais remise à jour avec une quarantaine de balises réparties sur les 300 Ha du site. Le parcours complet pouvant faire jusqu’à 7km.

Pour la réouverture du site à la suite des nouvelles mesures sanitaires, nous vous proposons un parcours qui vous guidera à travers la forêt pour de nouvelles énigmes, jeux et activités.

