Office du Tourisme de La voulte sur Rhône, le dimanche 19 septembre à 14:00

Découverte du patrimoine de la ville de La Voulte-sur-Rhône. ———————————————————— ### Jeux de piste éducatifs sur l’histoire de la vieille ville et de son château historique. En partant de l’office du tourisme avec le livret offert, les participants trouveront le long du parcours de “Régis le mineur” 12 questions qui leur permettront de remonter l’histoire à partir du moyen-âge. La fin du parcours vous emmènera dans la cour du château, ou les trois dernières questions vous attendent. SI vous avez bien répondu et acquis une bonne connaissance de l’histoire du patrimoine voultain, une récompense vous sera remise. Vous pourrez aussi visiter le château.

Entrée libre.

