Jeux de piste à la bibliothèque ! Erquy, 25 octobre 2022, Erquy. Jeux de piste à la bibliothèque !

2022-10-25 – 2022-10-25

Ctes-d’Armor À la recherche du livre mystère ! À l’occasion de l’évènement Automne en Noir proposé à la bibliothèque, nous proposons aux enfants (dès 10 ans) des jeux de piste à travers les rayonnages : des indices disséminés dans les livres, des énigmes à résoudre et des codes secrets à déchiffrer mèneront les enfants, réunis par équipe, à trouver le livre mystère ! Sur inscription ! +33 2 96 72 14 24 Bibliothèque du Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy

