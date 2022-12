Jeux de piste

Jeux de piste, 21 décembre 2022

2022-12-21 – 2022-12-21 Pour cette fin d’année la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à participer en famille

aux animations proposées le mercredi 21 et le jeudi 22 décembre 2022 après-midi : l’histoire de l’électricité est une aventure passionnante et qui s’est construite sur plusieurs siècles. Pars à sa rencontre, en élucidant les énigmes. Pour cette fin d’année la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à participer en famille

