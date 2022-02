JEUX DE PAQUES Agde, 18 avril 2022, Agde.

JEUX DE PAQUES Agde

2022-04-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-18 12:00:00 12:00:00

Agde Hérault

5 5 EUR Venez jouer en famille à l’Archipel pour gagner des surprises chocolatées.

Pour participer, il faudra vous inscrire le jour même à la piscine.

Deux tranches d’âges :

> 3/6 ans pataugeoire 10h00 à 11h00

> 7/10 ans bassin animation 11h00 à 12h00

Nombre de places limitées.

Et pour toute la famille, la chasse aux oeufs : comptez les oeufs (dessins) cachés aux abords des bassins, inscrivez- le nombre exact sur le bulletin de participation, à l’accueil de la piscine et participez au tirage au sort dont les résultats seront donnés le mardi 19 avril sur la page Facebook.

Tarif d’entrée habituel, sans supplément et pour la participation aux jeux.

Agde

dernière mise à jour : 2022-02-24 par