OUVERTURE NOCTURNE – JEUX DE SOCIÉTÉ ♟ Vendredi 21 janvier, à l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque vous ouvre ses portes jusqu’au soir. De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 22h30, passez donc lire, jouer, emprunter ! L’association Homo Ludens viendra animer deux séances de jeux de société sur le thème du langage et des mots : · créneau enfants : 16h30-18h00 (à partir de 6 ans) · créneau ados-adultes : 20h00-22h30 (à partir de 10 ans) Animation gratuite et sans réservation ! OUVERTURE NOCTURNE – JEUX DE SOCIÉTÉ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

