Bas-Rhin Sans dévoiler le contenu exhaustif de cet atelier, vous serez amenés à découvrir le fonds documentaire grâce au jeu : anagrammes, expressions connues et méconnues, linguistique, etc. à partir de 10 ans. Christelle, bibliothécaire, vous propose une heure de jeux autour des mots : Locutions, anagrammes, linguistique… +33 3 88 49 25 00 Sans dévoiler le contenu exhaustif de cet atelier, vous serez amenés à découvrir le fonds documentaire grâce au jeu : anagrammes, expressions connues et méconnues, linguistique, etc. à partir de 10 ans. Rosheim

