JEUX DE MÖMES

JEUX DE MÖMES MEDIATHEQUE 2 Rue de la Porte de Cers Avignonet-Lauragais

2022-02-08 – 2022-03-26

Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Cette exposition interactive et ludique créée autour de l’univers graphique gai et coloré de Dawid, permet de stimuler et de développer les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant.

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

A partir de 3 ans – aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Exposition ludique pour les plus jeunes.

bibiavignonet31@orange.fr +33 5 61 17 08 19 http://mediatheque.avignonet-lauragais.fr/

Médiathèque

MEDIATHEQUE 2 Rue de la Porte de Cers Avignonet-Lauragais

