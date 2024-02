JEUX DE MAINS Jonquières, jeudi 16 mai 2024.

JEUX DE MAINS Jonquières Hérault

Ce duo bicolore joue jeux de mains, jeux de corps et jeux d’objets. Il nous amène sur un petit chemin de vie sans vraiment queue ni tête. On peut y suivre un bruit de chat, de musique, de la poésie et de la construction du caché et du trouvé, de « l’empilage désempilé », deux danseuses complices, et 6 petits canards jaunes.

Jeux de mains propose des tableaux poétiques et changeants qui alternent énergie et repos, un peu comme le ciel du mois d’avril. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 10:30:00

fin : 2024-05-16

Le Planol

Jonquières 34725 Hérault Occitanie bibliotheques@cc-vallee-herault.fr

