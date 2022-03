Jeux de Lecture 2022 – Concours International de Lecture à Voix Haute Académie Made in France – Casa d’Estiu Oliva Catégories d’évènement: Oliva

Jeux de Lecture 2022 – Concours International de Lecture à Voix Haute Académie Made in France – Casa d’Estiu, 14 mars 2022, Oliva. Jeux de Lecture 2022 – Concours International de Lecture à Voix Haute

du lundi 14 mars au jeudi 31 mars à Académie Made in France – Casa d’Estiu

Les Jeux de Lecture 2022 : deuxième édition du concours international de lecture à voix haute organisé par l’association Made in France, afin de donner aux enfants l’opportunité de s’entraîner à la lecture tout en s’amusant. Cet événement est développé en partenariat avec l’Education Francaise de Sacramento, le consulat général du Canada a Seattle et l’App. Corneille. Les vainqueurs des Jeux de Lecture 2022 seront annoncés le 14 avril prochain.

Concours gratuit – ouvert aux enfants de 5 a 8 ans

Jeux de Lecture 2022 – Concours International de Lecture à Voix Haute Académie Made in France – Casa d’Estiu 13 Calle Pozo de Alcina 46780 Oliva Oliva Valence

