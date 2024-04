Jeux de Guerre, jouer avec l’histoire Musée Guerre et paix Novion-Porcien, mardi 3 septembre 2024.

À partir du 4 juillet, l’exposition Jeux de Guerre vous montre comment les développeurs de jeux vidéo s’emparent de l’histoire de la Grande Guerre. Le parcours scénographique vous plonge dans l’univers des jeux de guerre grâce à un dialogue entre images d’archives, objets d’époque et visuels de jeux vidéo traitant de la Grande Guerre et une réflexion documentée et éclairée par le précieux témoignage d’historiens, de développeurs, d’enseignants et de joueurs. Jeux de guerre Jouer avec l’Histoire , c’est aussi une exposition dont vous êtes le joueur principal ! Une salle dédiée vous propose de tester une dizaine de jeux vidéo, dont quatre qui sont présentés dans l’exposition : la série Soldats Inconnus (Ubisoft), Battlefield 1 (Dice et Electronic Arts), Verdun 1914-1918 (BlackMill Games) et Toy Soldiers (Signal Studios). L’occasion de mettre en pratique le propos de l’exposition à travers des scénarios, des expériences de jeu et des graphismes différents. Exposition conçue et organisée par le Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette,l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense(ECPAD) et le Conseil départemental des Ardennes par le biais du Musée Guerre etPaix. Avec la contribution des studios Electronic Arts, Dice, BlackMill Games et del’éditeur de jeux vidéo Ubisoft

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-03

fin : 2024-09-08

Impasse du musée

Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est guerreetpaix@cd08.fr

