Château de Montcourt-Fromonville, le samedi 22 janvier 2022 à 20:15

Des textes de chansons ou de chants sont tirés au sort et les participants sont par équipe pour trouver les compositeurs et/ou interprètes de ces textes. Le thème est toujours « aimons toujours, aimons encore ! ». Les textes seront lus (ou chantés) par les participants. Lieu : salle blanche du château. Quiz sur des poèmes et des chansons proposés en début de séance Château de Montcourt-Fromonville Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:15:00 2022-01-22T22:00:00

