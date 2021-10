Jeux de découverte du village Villerville, 23 octobre 2021, Villerville.

Jeux de découverte du village 2021-10-23 – 2021-11-07

Villerville Calvados

Deux jeux de découverte à travers le village et ses alentours sont édités pour les vacances de la Toussaint, pour petits et grands, sous forme de carnet de jeux : “Villerville en détails” et “Villerville en questions” pour découvrir et apprendre en s’amusant en famille.

Les jeux seront à disposition : au Bureau d’Information Touristique, à l’Agence Postale Communale et à la bibliothèque.

Il faudra les rapporter remplis à la bibliothèque, aux heures d’ouverture, une surprise attendra les joueurs.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Mardi de 10h à 12h30

Mercredi de 14h a 16h30

Samedi de 10h à 12h30

anim@villerville.fr +33 2 31 14 40 00

