JEUX DE 7 FAMILLES/PUZZLE/COLORIAGE – BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

JEUX DE 7 FAMILLES/PUZZLE/COLORIAGE – BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer, 4 juillet 2022, Boulogne-sur-Mer. JEUX DE 7 FAMILLES/PUZZLE/COLORIAGE – BOULOGNE-SUR-MER 11, rue de Bertinghen Boulogne-sur-Mer

2022-07-04 – 2022-08-31

11, rue de Bertinghen Boulogne-sur-Mer 62200 Boulogne-sur-Mer Jeux de 7 familles/coloriage/Puzzle/memory

– 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00

15 personnes maximum. Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants.

Réservé aux enfants âgés de 6 à 15 ans. archives@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 90 01 10 Jeux de 7 familles/coloriage/Puzzle/memory

– 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00

15 personnes maximum. Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants.

Réservé aux enfants âgés de 6 à 15 ans. 11, rue de Bertinghen Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse 11, rue de Bertinghen Ville Boulogne-sur-Mer lieuville 11, rue de Bertinghen Boulogne-sur-Mer

JEUX DE 7 FAMILLES/PUZZLE/COLORIAGE – BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer 2022-07-04 was last modified: by JEUX DE 7 FAMILLES/PUZZLE/COLORIAGE – BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2022

Boulogne-sur-Mer