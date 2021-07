Jeux d’autrefois et insolites Blosseville, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Blosseville.

Jeux d’autrefois et insolites 2021-07-25 14:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Blosseville Seine-Maritime Blosseville

Comme dans un estaminet, venez jouer à des jeux d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, d’intérieurs et d’extérieurs: balles montantes et roulantes, table à toupie, billard (hollandais, japonais, forézien, en L), potence, berdinguette, trou de gruyère… devant la mairie. Gratuit.

Du 14 juillet au 15 août, tous les dimanches et jours fériés.

+33 2 35 97 64 62

