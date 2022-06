Jeux d’adresse à Tresses

Jeux d’adresse à Tresses, 5 août 2022, . Jeux d’adresse à Tresses



2022-08-05 19:00:00 – 2022-08-05 21:30:00 EUR 0 0 Vous voulez tester votre adresse et votre niveau de dextérité ? C’est ce que vous propose cette activité avec ses différents jeux. Rendez-vous « Place Fuenmayor » le 5 août à 19h ! Vous voulez tester votre adresse et votre niveau de dextérité ? C’est ce que vous propose cette activité avec ses différents jeux. Rendez-vous « Place Fuenmayor » le 5 août à 19h ! Vous voulez tester votre adresse et votre niveau de dextérité ? C’est ce que vous propose cette activité avec ses différents jeux. Rendez-vous « Place Fuenmayor » le 5 août à 19h ! dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville