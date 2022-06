Jeux contes Romenay Romenay Catégories d’évènement: Romenay

2022-07-06 10:00:00 – 2022-07-06 16:00:00

Saône-et-Loire EUR Animation en de la bibliothèque de Romenay, à partir de 6 ans, gratuit. Rendez-vous à la médiathèque de Romenay à 10 h pour une balade contée dans la ville. Pique-nique dans la cour du musée, repas tiré du sac. Après-midi jeux anciens dans la cour du musée. Renseignements : 03.85.40.38.14. +33 3 85 40 38 14 Animation en de la bibliothèque de Romenay, à partir de 6 ans, gratuit. Rendez-vous à la médiathèque de Romenay à 10 h pour une balade contée dans la ville. Pique-nique dans la cour du musée, repas tiré du sac. Après-midi jeux anciens dans la cour du musée. Renseignements : 03.85.40.38.14. Ferme du champ bressan 3928, Route des Alpes Romenay

