Jeux collectifs Médiathèque Pompidou – Espace Jeunesse 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

2022-04-09

2022-04-09 – 2022-04-09 Médiathèque Pompidou – Espace Jeunesse 68 Rue Léon Bourgeois

Châlons-en-Champagne Marne Pour faire suite à la visite de l’exposition, venez tester vos connaissances et réactions face à la discrimination. Un jeu interactif à pratiquer aussi en famille. Tout public à partir de 5 ans .

Durée : 45 min Accès libre, dans la limite des places disponibles. https://bm.chalonsenchampagne.fr/animations Médiathèque Pompidou – Espace Jeunesse 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

