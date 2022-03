Jeux collaboratifs géants en bois ! La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Jeux collaboratifs géants en bois ! Place de l'Etoile Montchavin La Plagne Tarentaise

2022-03-31

2022-03-31 – 2022-03-31 Place de l’Etoile Montchavin

La Plagne Tarentaise Savoie Venez tester nos jeux collaboratifs géants en bois ! Sang froid, adresse et concentration sont requis ! Place de l’Etoile Montchavin La Plagne Tarentaise

