Aire de jeux, rue du Tenny, le vendredi 30 juillet à 10:00

La médiathèque s’invite dans les villages ! Pour démarrer la journée en douceur, venez partager un moment convivial entre lectures et jeux en plein air avec la médiathèque. En famille. 0-10 ans.

Gratuit – En famille, 0-10 ans – Annulation en cas de pluie.

2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:00:00

