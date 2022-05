Jeux Basques

Jeux Basques, 4 août 2022, . Jeux Basques

2022-08-04 – 2022-08-04 Inscription obligatoire. Découverte des jeux traditionnels basques pour toute la famille ! Jeu de précision, de course, de coopération sous forme de défis adaptés pour tout public : lever de paille, scie de long, course de maïs, lancer de paille, tir à la corde… Inscription obligatoire. Découverte des jeux traditionnels basques pour toute la famille ! Jeu de précision, de course, de coopération sous forme de défis adaptés pour tout public : lever de paille, scie de long, course de maïs, lancer de paille, tir à la corde… Inscription obligatoire. Découverte des jeux traditionnels basques pour toute la famille ! Jeu de précision, de course, de coopération sous forme de défis adaptés pour tout public : lever de paille, scie de long, course de maïs, lancer de paille, tir à la corde… Hendaye Tourisme dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville