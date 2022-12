Jeux avec Romaric Galonnier Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Jeux avec Romaric Galonnier, 11 janvier 2023, Cerizay . Jeux avec Romaric Galonnier

2023-01-11 15:00:00 – 2023-01-11 17:00:00 EUR Venez découvrir et tester des jeux de société ! Ce temps sera animé par Romaric Galonnier, concepteur de jeu spécialisé dans la création de jeux familiaux et de jeux d'ambiance accessibles à un large public, comme YESSS, MOUTOWN, PROFILER ou encore ARGH.

