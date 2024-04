Jeux avec la Ludothèque Cékankonjou Le Pertuis, samedi 13 avril 2024.

Jeux avec la Ludothèque Cékankonjou Le Pertuis Haute-Loire

Venez rire, jouer, partager avec votre enfant !

Plusieurs espaces de jeux pour les grands et les petits et même les bébés.

Jeux en bois.

Rafraichissements et crêpes.

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

Salle polyvalente

Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cekankonjou@hotmail.fr

L’événement Jeux avec la Ludothèque Cékankonjou Le Pertuis a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay