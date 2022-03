Jeux autours des contes Haïku Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Jeux autours des contes Haïku Barbentane, 26 mars 2022, Barbentane. Jeux autours des contes Haïku Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

2022-03-26 – 2022-03-26 Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane Venez participer aux jeux autour des contes en Haïku :

Jeux de l’oie, jeux de cartes, jeux de quilles, quizz…



Sur réservation. Jeux autours des contes Haïku +33 4 32 60 16 21 Venez participer aux jeux autour des contes en Haïku :

Jeux de l’oie, jeux de cartes, jeux de quilles, quizz…



Sur réservation. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Barbentane, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Barbentane Adresse Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Ville Barbentane lieuville Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Departement Bouches-du-Rhône

Barbentane Barbentane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbentane/

Jeux autours des contes Haïku Barbentane 2022-03-26 was last modified: by Jeux autours des contes Haïku Barbentane Barbentane 26 mars 2022 Barbentane Bouches-du-Rhône

Barbentane Bouches-du-Rhône