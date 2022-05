Jeux antiques Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Musée archéologique d'Izernore, le samedi 14 mai

Venez vous amuser avec quelques jeux de hasard, d’adresse et de réflexion de l’Antiquité mésopotamienne, égyptienne et romaine : latroncules, marelle, loculus archimedus, jeu des noix… Passez de l’ère du plastique à la période antique en découvrant les jeux préférés des Romains. Musée archéologique d’Izernore Place de l’Eglise, 01580 IZERNORE Izernore Ain

2022-05-14

