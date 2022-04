Jeux adaptés Brest, 21 mai 2022, Brest.

Jeux adaptés Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou

Brest Finistère Brest

Nous vous proposons une séance de jeux de société accessibles à tous et toutes. Au programme : le Mikado des pions, Puissance quatre en braille et autres jeux tactiles mais aussi la découverte de la langue des signes avec des jeux collaboratifs ou de culture générale, pour les grands et les petits.

L’association Valentin Haüy nous fera également découvrir les jeux créés avec le Fablab de l’UBO pour les personnes aveugles et malvoyantes.

mediatheque.capucins@mairie-brest.fr +33 2 98 00 87 40

Nous vous proposons une séance de jeux de société accessibles à tous et toutes. Au programme : le Mikado des pions, Puissance quatre en braille et autres jeux tactiles mais aussi la découverte de la langue des signes avec des jeux collaboratifs ou de culture générale, pour les grands et les petits.

L’association Valentin Haüy nous fera également découvrir les jeux créés avec le Fablab de l’UBO pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2022-04-14 par OT BREST METROPOLE