Jeux à gogo… la soirée ! Mourenx, 26 novembre 2021, Mourenx.

Participez à une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 14 ans. Venez vous défier autour de Ricochet, de Concept, de Code Name, de Dixit… Tension, rapidité, réflexion et rires garantis pour une soirée 100% détente !

+33 5 59 80 58 80

