Jeuselou du Dimanche Luzy, 13 mai 2022, Luzy.

Jeuselou du Dimanche Luzy

2022-05-13 – 2022-05-13

Luzy Nièvre Luzy

Ce quartet tire son nom de Gaspard des Montagnes, chef d'œuvre de l'écrivain Henri Pourrat baigné par une atmosphère fantastique et hanté par les légendes et les mythes de l'Auvergne. Jeuselou du Dimanche en est le personnage musicien. « Quand il prenait sa vielle, celui-là, et qu'il en sonnait, quelque chose vous dressait (…) ».

Une source d’inspiration pour le saxophoniste Clément Gibert, qui puise son répertoire dans les bourrées et chants populaires auvergnats. Qu’ils soient collectés ou composés, il les restitue dans une orchestration tout à fait nouvelle, impliquant de fait un travail original d’arrangement et d’adaptation.

billetterie@djazznevers.com

