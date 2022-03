Jeunesses et discrimination Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

de 14h à 15h30 – Atelier et café lecture :- Atelier "Le cyber-harcèlement" par le secteur ados, équipe Ouest de la Maison de Quartier.- Café Librairie "Table ouverte" – Discussion autour de deux ouvrages : "Discrimination : inventaire pour ne plus se taire" et "Comment devient-on raciste ? Comprendre la mécanisme de la haine" par l'association Le Dernier Spectateur et le Fond Documentaire Tissé Métisse. de 15h30 à 17h30 – Temps spécial jeunesses et discriminations :- Les participations au concours Cap' sur l'égalité, le concours vidéo destiné aux jeunes de 16 à 25 ans de Loire-Atlantique, qui leur donnent la parole sur les questions d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations,- La vidéo "Paroles libres", témoignages de jeunes sur la thématique des discriminations, réalisée par Résilience,- Des échanges sur la thématique en présence des réalisateur.ice.s.de 17h30 à 18h – Chansons par l'association Force Jeunes France à 18h – Spectacle de la Compagnie de l'Ombelle "Le droit d'exister" Organisés par la Maison de quartier des Dervallières, l'association Résilience et la Ligue de l'enseignement-FAL44, dans le cadre des Semaines d'Education contre le Racisme et toutes les formes de Discriminations (SECD).

