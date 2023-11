Jeunesse : rencontre avec Victoire de Changy et Fanny Dreyer Librairie Le Divan perché Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Nous recevons avec joie Victoire de Changy et Fanny Dreyer autour de la parution de leur album « Collections » aux Éditions La Partie. Venez découvrir “Collections” publié aux Éditions La Partie. Dans “Collections”, sept enfants nous présentent leurs trésors, patiemment trouvés, transmis, soignés, rangés, exposés. Se déroulent, au fil de ces portraits, tout l’art et toute la passion qui entourent une collection, ainsi que toute la puissance que recèlent ces précieuses trouvailles. Victoire de Changy nous enchante par la poésie de son texte et Fanny Dreyer nous éblouit par ses images splendides, hétéroclites et inventives. Victoire de Changy est l’autrice de romans pour adultes, d’un livre de poésie et d’un essai, ainsi que de deux albums jeunesse : “L’Ours Kintsugi” et “Le Bison Non-non” (Éditions Cambourakis). Fanny Dreyer est illustratrice, graphiste et décoratrice. Elle a publié plusieurs livres aux éditions La Joie de Lire et Cambourakis, ainsi que le remarqué “La Colonie de vacances” aux éditions Albin Michel Jeunesse. Librairie Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

