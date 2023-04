Jeunesse : rencontre avec Sophie Rigal Goulard & Diglee Le Divan perché Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jeunesse : rencontre avec Sophie Rigal Goulard & Diglee Le Divan perché, 22 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 16h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Sophie Rigal Goulard & Diglee à l’occasion de la parution de leur livre « Quatre sœurs et un mariage fantastique » publié aux Éditions Rageot. Dans cette nouvelle aventure, Luna, Lisa, Laure et Lou veulent absolument aider leur tante à préparer son mariage, mais alors qu’elles commencent les préparatifs, les accidents vont s’enchaîner. Une histoire où nos héroïnes préférées sont toujours aussi drôles et attachantes ! Dès 9/10 ans Sophie Rigal-Goulard est autrice pour la jeunesse de nombreux romans chez divers éditeurs, dont Casterman, Flammarion ou Rageot. Sa série Les Quatre Soeurs fête cette année ses 10 ans. Diglee est autrice et illustratrice. Elle a notamment publié plusieurs bandes dessinées ainsi que le roman Ressac et illustré divers ouvrages pour la jeunesse. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

DR Pauline Darley

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Divan perché Adresse 226 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Divan perché Paris

Le Divan perché Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jeunesse : rencontre avec Sophie Rigal Goulard & Diglee Le Divan perché 2023-04-22 was last modified: by Jeunesse : rencontre avec Sophie Rigal Goulard & Diglee Le Divan perché Le Divan perché 22 avril 2023 Le Divan perché Paris Paris

Paris Paris