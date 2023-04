Jeunesse : rencontre avec Christine Féret-Fleury Le Divan perché Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jeunesse : rencontre avec Christine Féret-Fleury Le Divan perché, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 16h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Nous recevons Christine Féret-Fleury à l’occasion de la publication de son adaptation du classique « Les Trois mousquetaires : D’Artagnan » publié aux Éditions Flammarion Jeunesse. Sous le règne tumultueux de Louis XIII, le jeune d’Artagnan rejoint Paris pour réaliser son rêve, devenir mousquetaire du roi. Au cours d’une rencontre fracassante, il se lie d’amitié avec trois valeureux mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Devenus inséparables, les quatre amis luttent avec bravoure contre les complots du cardinal de Richelieu et de l’intrigante Milady. D’Artagnan devra montrer courage et loyauté pour sauver l’honneur de la reine et gagner l’amour de la belle Constance… D’après l’œuvre de Dumas, redécouvrez Les Trois Mousquetaires dans cette adaptation de Christine Féret-Fleury, enrichie des photos du film. Dès 10 ans aux éditions Flammarion jeunesse. Dédicace en partenariat avec le cinéma Pathé Convention, à l’occasion de la sortie du film Les Trois Mousquetaires. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.librairie-ledivan.com/agenda-134479/jeunesse-christine-feret-fleury/ https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

DR

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Divan perché Adresse 226 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Divan perché Paris

Le Divan perché Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jeunesse : rencontre avec Christine Féret-Fleury Le Divan perché 2023-04-15 was last modified: by Jeunesse : rencontre avec Christine Féret-Fleury Le Divan perché Le Divan perché 15 avril 2023 Le Divan perché Paris Paris

Paris Paris