Jeunesse : rencontre avec Christelle Dabos Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jeunesse : rencontre avec Christelle Dabos Librairie de Paris, 14 avril 2023, Paris. Le vendredi 14 avril 2023

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Venez rencontrer l'autrice Christelle Dabos à l'occasion de la parution de son roman « Ici et seulement ici » paru aux éditions Gallimard Jeunesse. De Sophocle à Hervé Le Tellier, (re)découvrez les plus grandes pièces du répertoire. « Folio théâtre », c'est une histoire de transmission qui s'écrit d'année en année : transmission du plaisir du texte, transmission du plaisir de la scène. Hervé Le Tellier sera présent pour sa nouveauté Mon dîner avec Winston. Blandine Le Callet, spécialiste du théâtre antique et Sylvain Ledda, spécialiste du théâtre du 19e échangeront avec Blanche Cerquiglini, la directrice de la collection. Une soirée pour tous ceux qui font du théâtre un art vivant ! Librairie de Paris 7-9 Place de Clichy 75017 Paris

Chloé Vollmer-Lo Jeunesse : Christelle Dabos

