Nous sommes ravis d’accueillir Briony May Smith à l’occasion de la parution de son livre « Mon amie La Petite sirène ». Au programme : présentation, échanges et signature ! Entrée libre et gratuite. Mon amie la Petite sirène est un bel album illustré publié aux éditions Gallimard Jeunesse à destination des enfants âgés de 4 ans et plus. Il relate l’histoire de deux amies, Océane une petite sirène et Zoé une humaine qui vont pouvoir pendant une nuit seulement passer du temps ensemble sur la terre. Mais attention, si elles veulent que la magie ne s’efface pas, il faut qu’Océane retourne à temps dans l’océan. Briony May Smith est une autrice-illustratrice spécialisée dans les albums pour enfants. Elle est l’autrice de plusieurs albums à succès dont Mon amie la licorne et Ma petite sorcière publiés aux éditions Gallimard Jeunesse. Le nombre de dédicaces est limité. Des tickets numérotés seront distribués le jour de la dédicace. Librairie Le Divan 203 Rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.librairie-ledivan.com/agenda-130766/jeunesse-briony-may-smith/ https://www.facebook.com/pages/Le-Divan-Librairie/77082470717?ref=hl https://www.facebook.com/pages/Le-Divan-Librairie/77082470717?ref=hl https://www.librairie-ledivan.com/agenda-130766/jeunesse-briony-may-smith/

