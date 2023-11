JeunESSe, le rendez-vous qui peut tout changer ! QJ – Quartier Jeunes Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 16h00 à 00h00

.Public adolescents. gratuit

Ouvert à tous·tes / Entrée libre

Pour les sessions coaching CV et entretien, penser à réserver un créneau !

Le jeudi 9 novembre, participez à l’événement JeunESSe : un grand forum d’orientation engagé et festif organisé par la Ville de Paris, Les Canaux, la CRESS IDF et la Maison Étudiante à QJ de 16h à minuit !

Cet événement invite les 16-30 ans :

A découvrir toutes les opportunités (job, stage, volontariat, programmes d’entreprenariat…) de l’Économie Sociale et Solidaire

A rencontrer les acteur·rices d’un secteur qui a des principes (utilité sociale, profits au service de l’activité, gouvernance démocratique…)

A faire le plein d’inspiration en découvrant les lauréat·es du prix Start’in ESS qui récompense les jeunes entrepreneur·euses de l’ESS

A s’ambiancer sur le son engagé du collectif Planète Boum Boum et des artistes de la scène émergente parisienne

De 16 à 18h : Expo, témoignages inspirants, coaching entretien et CV et forum avec France Volontaire, Agence du Service Civique, APEC, Asterya, Emmaüs connect, Ethi’kdo, Jobs that makesense, La recyclerie sportive, MACIF, Orientation Durable et bien d’autres !

A 18h : Remise des Prix Start’in ESS, le programme de la Maison Étudiante

De 19h à 00h : DJ set de Planète Boum Boum, le collectif d’Alternatiba Paris et cocktail végétarien, local et de saison assuré par ESSpace + un parcours découverte d’artistes émergents au fil des salles de QJ !

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

Contact : https://lescanaux.com/evenement-jeunesse/ https://www.facebook.com/events/849633030030194 https://www.facebook.com/events/849633030030194

Les Canaux Le rendez-vous qui peut tout changer