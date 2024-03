Jeunesse : Frédéric Maupomé Le Divan Perché Paris, dimanche 24 mars 2024.

Depuis mille ans, le roi Pellinor et ses descendants traquent la Bête… et échouent lamentablement. C’est au tour de Pelli de se lancer dans la quête familiale. Malheureusement, Pelli n’a pas les capacités physiques dignes des chevaliers de légende, et son acolyte, la Dame du lac, a perdu sa magie. Dans un monde qui change, où le merveilleux laisse la place à la banalité, leur quête s’annonce un vrai défi. Mais après tout, l’important, dans une quête, n’est-ce pas le chemin plutôt que la destination… ? Coup de coeur, dès 10 ans !

Frédéric Maupomé est un auteur de bande dessinée. Il a notamment écrit les séries “Les Supers”, “Sixtine” et “Anuki,” publiées aux Éditions de La Gouttière.

Venez découvrir “La Quête” publié aux Éditions Le Lombard.

Photographie © Manuel Lagos Cid

