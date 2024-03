Jeunesse : Fanny Joly et Eglantine Ceulemans Librairie Le Divan Paris, samedi 30 mars 2024.

Grand coup de cœur de l'équipe pour cette série en 4 tomes, pleine de fraîcheur, d'humour et de joie ! On retrouve avec joie la bande des Couzz et leur super mamie ! Après de folles pér … Samedi 30 mars, 11h00 Librairie Le Divan

Grand coup de cœur de l’équipe pour cette série en 4 tomes, pleine de fraîcheur, d’humour et de joie ! On retrouve avec joie la bande des Couzz et leur super mamie ! Après de folles péripéties au fil des saisons, le printemps est là : pas question de rester enfermés à la maison. Les Couzz partent en balade ! Une promenade qui va vite prendre des allures d’aventure quand Mamoush et la bande tombent sur une brebis égarée… L’autrice et l’illustratrice nous offrent une lecture dessinée suivie d’une dédicace.

Fanny Joly est l’autrice de nombreux romans et albums. Diplômée de l’école Emile Cohl, Eglantine Ceulemans est illustratrice pour l’édition et la presse jeunesse.

Venez découvrir “Les Couzz : Promenons-nous” publié aux Éditions Little Urban.

Photographies © Droits réservés © F. Pugnet

Librairie Le Divan 203, rue de la Convention,PARIS Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France