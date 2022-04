Jeunesse des Sixties L’hybride Lille Catégories d’évènement: Lille

Jeunesse des Sixties

L'hybride, le jeudi 14 avril

20:30

Le programme Jeunesses des Sixties regroupe 4 films, restaurés et numérisés, issus de cette aventure de producteur. 4 œuvres indispensables, d’une génération de cinéastes en devenir dans les années 1960, témoins d’une jeunesse et d’une société en pleine mutation. [> + d’infos ](https://lhybride.org/programmation/item/1787-jeunesse-des-sixties.html) [> Réserver ](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/jeunesse-des-sixties-jeudi-14-avril)

L'hybride 18 rue Gosselet Lille

2022-04-14

