Paris

Le dimanche 03 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Nous recevons avec joie l’artiste David Sala autour de la parution de sa réécriture illustrée de « Hänsel et Gretel » aux Éditions Casterman. Venez découvrir “Hänsel et Gretel” publié aux Éditions Flammarion. Une plongée dans “Hänsel et Gretel” sous un nouveau jour à la fois sombre, pop et hypnotisant. Une forêt profonde, une maison qui dégouline de sucre, une sorcière séduisante… tous les éléments du conte bien connu sont là, sublimés par un style unique, celui de David Sala. David Sala est un artiste pluriel, qui nous offre à la fois de la bande dessinée pour adultes et des albums jeunesse. Librairie Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Librairie Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie

