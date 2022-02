[Jeunesse] Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

[Jeunesse] Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 26 mars 2022, Menton. [Jeunesse] Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 26 mars à 15:00

Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène. **Le Tato** Bébé est à la plage avec maman… Tout autour : la mer … le sable … le soleil. Maman bouquine, Bébé joue … Soudain avec un grand sourire : « Tato ! » **Bébés chouettes** Il était une fois, trois bébés chouettes. Ils vivaient dans un trou d’arbre avec leur maman chouette, c’était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman était partie … **Loulou le Garou** C’est l’histoire d’un petit gars qui avait les cheveux rouges … mais rouges comme un poisson rouge. Il s’appelait Louis mais tous l’appelaient Loulou le petit garou, Loulou le petit gars roux. Il habitait une toute petite maison avec un tout petit jardin derrière. Un matin, il a vu une toute petite chenille jaune avec deux yeux noirs qui grimpait sur un tout petit bout d’herbe vert … **Sur inscription à partir de 18 mois jusqu’à 4 ans**

Gratuit, entrée libre, enfants de 18 mois à 4 ans, sur inscription, règlementation COVID selon les dispositions prévues en date de l’événement.

Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Departement Alpes-Maritimes

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

[Jeunesse] Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 2022-03-26 was last modified: by [Jeunesse] Conte pour tout petits « 3 z’histoires pour les tout petits » par la compagnie Dessous de Scène. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 26 mars 2022 L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes