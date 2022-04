[Jeunesse] Animations organisées par le Forum du Mortainais Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

– **Mardi 12 avril** **Entreprendre son projet** _14h à 16h | Forum du Mortainais | Gratuit_ **- Mercredi 13 avril** **Repas et restitution des résultats de l’enquête menée auprès des collégiens et lycéens sur la création d’un lieu de rencontre sur le territoire de Mortain-Bocage** _12h à 14h30 | Forum du Mortainais | Gratuit_ **- Jeudi 14 avril** **Soirée bowling** _Départ à 19h45, retour vers 23h au Forum du Mortainais | Destinée aux lycéens et étudiants de BTS 4€_ **- Mardi 19 avril** **Pique-nique et visite du château de Falaise** _Départ à 10h30, retour vers 17h au Forum du Mortainais | Amener son pique-nique | 2€_ **- Mercredi 20 avril** **Jeux de société** _14h à 17h | À la ludothèque | Gratuit_ **- Jeudi 21 avril** **Atelier pâtisserie** _14h à 16h | Forum du Mortainais | 2€_

Tarif selon l’activité. Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles).

Animations pour les jeunes de 12 à 18 ans pendant les vacances Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain Manche

