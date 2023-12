Jeunes textes en liberté, lectures théâtralisées participatives Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jeunes textes en liberté, lectures théâtralisées participatives Bibliothèque Italie Paris, 27 février 2024, Paris. Le mardi 27 février 2024

de 13h00 à 14h00

.Tout public. gratuit

Pendant une heure, venez découvrir des extraits d’un texte de théâtre, écrit par un auteur ou une autrice d’aujourd’hui, en prise avec le monde actuel. Au programme à la bibliothèque Italie le mardi 27 février à 13h : Tabaski, de Marine Bachelot Nguyen. Venez lire ou simplement écouter la pièce au cours d’un moment convivial. Une occasion étonnante et joyeuse de découvrir une pièce de théâtre. Tabaski, de Marine Bachelot Nguyen

« Le

destin d’Issa, jeune homme expulsé de France au Mali : l’atterrissage à

Bamako, le retour au village natal, les rencontres inopinées, les absurdités

administratives, tout cela en période de fête de l’Aïd.

Tragédie et

Accès libre dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : +33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr

