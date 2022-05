Jeunes Talents – Vochora Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes Catégories d’évènement: Drôme

Mercurol-Veaunes

Jeunes Talents – Vochora Mercurol-Veaunes, 15 mai 2022, Mercurol-Veaunes. Jeunes Talents – Vochora Mercurol-Veaunes

2022-05-15 – 2022-05-15 17:00:00 17:00:00

Mercurol-Veaunes Drôme Mercurol-Veaunes Ce concert est le résultat de plusieurs semaines de travail effectué par les jeunes élèves d’école primaire et de conservatoire avec les artistes et les enseignants. Partenariat Conservatoire AMD, Cordes en Ballade -Quatuor Debussy et Arche-Agglo.

. vochora@wanadoo.fr http://www.vochora.fr/ Mercurol-Veaunes

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Mercurol-Veaunes Autres Lieu Mercurol-Veaunes Adresse Ville Mercurol-Veaunes lieuville Mercurol-Veaunes Departement Drôme

Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mercurol-veaunes/

Jeunes Talents – Vochora Mercurol-Veaunes 2022-05-15 was last modified: by Jeunes Talents – Vochora Mercurol-Veaunes Mercurol-Veaunes 15 mai 2022 Drôme Mercurol-Veaunes

Mercurol-Veaunes Drôme