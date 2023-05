Jeunes Talents fête ses 25 ans Jardin des Archives Nationales Paris Catégories d’Évènement: ile de france

À l’occasion des 25 ans de Jeunes Talents, 25 artistes représentent les différentes générations qui ont fait l’histoire de l’association. De la musique classique, onze concerts de 30 minutes dans la Cour d’honneur des Archives nationales de 20 h à 1 h 30 (fin à 2 h). – Duo chant-piano : Anne Le Bozec, piano & Marc Mauillon, baryton – Duo Métis : Luis González Garrido, saxophone & Antoine Guerrero, guitare – Trio Atanassov : Perceval Gilles, violon & Sarah Sultan, violoncelle & Pierre-Kaloyann Atanassov, piano En partenariat avec le ministère de la Culture/Archives Nationales. Jardin des Archives Nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Contact : https://www.jeunes-talents.org/ https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334 https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334

