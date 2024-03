Jeunes Talents du tourisme 2024 Ecosup Campus Tourcoing Tourcoing, samedi 23 mars 2024.

Jeunes Talents du tourisme 2024 Un burger quiz métiers du voyage incluant des dégustations de cuisines du monde. Les gagnants remporteront des ordinateurs portables. Visite exclusive en ville. Apéro-repas offert dans notre resto! Samedi 23 mars, 10h00 Ecosup Campus Tourcoing

Vous souhaitez intégrer une formation en tourisme? Ecosup Campus, qui forme depuis 30 ans aux métiers de l’hotellerie, et depuis une quinzaine d’année au tourisme, vous propose de passer une demie-journée fun autour des métiers du tourisme et du voyage! Nous vous acceuillerons au sein de notre campus pour une demie-journée détente: un « burger quiz » en équipe sur les métiers du tourisme comprenant une épreuve de dégustations de cuisines du monde (plats préparés dans nos cuisines par nos étudiants). Une visite exclusive d’un site de Tourcoing non ouvert au public vous sera proposée, avant de rentrer à l’école pour déguster un apéro-repas. Une manière de s’amuser, d’apprendre et de découvrir notre beau campus et ses formations!

Ecosup Campus Tourcoing 17 rue des Ursulines 59200 Tourcoing

Ecosup