Chapelle du Méjan, le vendredi 17 décembre à 18:30

Le conservatoire de musique forme les artistes de demain : venez découvrir, apprécier et soutenir les artistes en herbe du conservatoire, au profit du secours populaire !

Entrée libre

Ce concert “jeunes talents” du conservatoire de musique est organisé en partenariat avec le Méjan, au profit du secours populaire. Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-12-17T18:30:00 2021-12-17T19:30:00

