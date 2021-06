Paris Musée des Archives Nationales Paris Jeunes Talents aux Archives Nationales ! Musée des Archives Nationales Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeunes Talents aux Archives Nationales ! Musée des Archives Nationales, 21 juin 2021-21 juin 2021, Paris. Jeunes Talents aux Archives Nationales !

Musée des Archives Nationales, le lundi 21 juin à 17:30

Vous êtes invités à célébrer la musique à l’occasion de la Fête de la Musique dans la Cour d’honneur des Archives Nationales ! —————————————————————————————————————————— **Laissez-vous emporter jusqu’à 21h30 par de nombreuses formations : sonate instrumentale, trio, récital de piano, concerts à voix…** ### Ils vous feront voyager à travers les siècles ! (Re)-découvrez toute la richesse qu’offre le répertoire de la musique classique interprété par des musiciens d’exception. ### Un événement à ne pas manquer ! Retrouvez toute la programmation sur [www.jeunes-talents.org](http://www.jeunes-talents.org) ! Fête de la musique 2021 Musée des Archives Nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T17:30:00 2021-06-21T21:30:00

Musée des Archives Nationales 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris