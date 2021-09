Châtellerault Esplanade François Mitterrand Châtellerault, Vienne Jeunes Talents 2021 Esplanade François Mitterrand Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

le samedi 11 septembre

La valeur n’attend pas le nombre des années. Les jeunes du territoire le prouvent. Le festival Jeunes Talents les met en lumière sur une véritable scène. Découvrez les en live le samedi 11 septembre 2021 sur l’esplanade François Mitterrand. De 14h à 19h, le centre-ville va vibrer au rythme des prestations des artistes en herbe s’adonnant à de multiples disciplines. Le Festival aura lieu sur l’esplanade François Mitterand de 14 à 19h. Plus d’informations au lieu suivant : [https://jeunestalents.grand-chatellerault.fr/](https://jeunestalents.grand-chatellerault.fr/)

entrée libre avec pass sanitaire

Esplanade François Mitterrand Châtellerault

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T19:00:00

